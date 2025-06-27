Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Haziran Cumartesi günü için uyarı üstüne uyarı yayınladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşıyor, bazı şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceye yaklaşıyor. İşte kavurucu sıcakların etkisi altına girecek 24 il...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacak.
Sıcak hava dalgasının özellikle iç ve güney bölgelerde etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (11.00 – 16.00 arası) dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
28 HAZİRAN'DA SICAKLIK 45 DERECEYE YAKLAŞACAK
Yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran Cumartesi günü itibarıyla 24 şehirde hava sıcaklığı kritik seviyelere ulaşacak. Özellikle güneydoğu Anadolu'da ve bazı iç Anadolu şehirlerinde hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilecek.
Uzmanlar, bu seviyelerdeki sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği, güneş çarpması ve ısıya bağlı rahatsızlıkların artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Meteoroloji verilerine göre 28 Haziran'da aşırı sıcaklık yaşanması beklenen şehirler:
İzmir
Manisa
Aydın
Denizli
Muğla
Burdur
Antalya
Isparta
Adana
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak