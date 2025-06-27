Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm

28 HAZİRAN'DA SICAKLIK 45 DERECEYE YAKLAŞACAK

Yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran Cumartesi günü itibarıyla 24 şehirde hava sıcaklığı kritik seviyelere ulaşacak. Özellikle güneydoğu Anadolu'da ve bazı iç Anadolu şehirlerinde hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilecek.