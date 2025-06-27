Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Haziran Cumartesi günü için uyarı üstüne uyarı yayınladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşıyor, bazı şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceye yaklaşıyor. İşte kavurucu sıcakların etkisi altına girecek 24 il...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacak.

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 2

Sıcak hava dalgasının özellikle iç ve güney bölgelerde etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (11.00 – 16.00 arası) dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 3

28 HAZİRAN'DA SICAKLIK 45 DERECEYE YAKLAŞACAK

Yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran Cumartesi günü itibarıyla 24 şehirde hava sıcaklığı kritik seviyelere ulaşacak. Özellikle güneydoğu Anadolu'da ve bazı iç Anadolu şehirlerinde hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilecek.

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 4

Uzmanlar, bu seviyelerdeki sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği, güneş çarpması ve ısıya bağlı rahatsızlıkların artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 5

Meteoroloji verilerine göre 28 Haziran'da aşırı sıcaklık yaşanması beklenen şehirler:

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 6

İzmir

Manisa

Aydın

Denizli

Muğla

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 7

Burdur

Antalya

Isparta

Adana

Kilis

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 8

Gaziantep

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

Adıyaman

Malatya

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 9

Erzincan

Tunceli

Bingöl

Elazığ

Diyarbakır

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Türkiye alev alev! Meteorolojiden 28 Haziran için kırmızı alarm - Resim: 10

Mardin

Batman

Siirt

Şırnak

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