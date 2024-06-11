Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara girişler yasaklandı: İşte ormanlara giriş yapılamayacak iller
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılamayacak.
Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.
GİRİŞLER YASAKLANDI
Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.
KARARA BAĞLANDI
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.
Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.
ORMANLARA GİRİŞ YAPAMAYACAK İLLER
Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:
Marmara Bölgesi
İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Ege Bölgesi
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül
Akdeniz Bölgesi
Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim
İç Anadolu Bölgesi
Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim
Karadeniz Bölgesi
Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim
Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül
Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül