Türkiye kavruluyor: 50 ilde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı, asfalt eridi

SİİRT’TE 46,6 DERECE ÖLÇÜLDÜ



Günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık Siirt’in Kurtalan ilçesinde 46,6 derece oldu. Şırnak’ın Silopi ilçesi 46,4 ve Cizre 46,3 dereceyle onu izledi.