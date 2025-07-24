Türkiye kavruluyor: 50 ilde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı, asfalt eridi
Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini artırdı. 50 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkarken, asfalt eridi, nehir yatakları kurudu. İşte şehir şehir sıcak çarpan ayrıntılar...
SİİRT’TE 46,6 DERECE ÖLÇÜLDÜ
Günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık Siirt’in Kurtalan ilçesinde 46,6 derece oldu. Şırnak’ın Silopi ilçesi 46,4 ve Cizre 46,3 dereceyle onu izledi.
50 İLDE 35 DERECENİN ÜZERİNDE
Adana’dan Edirne’ye, Kocaeli’nden Muş’a kadar toplam 50 ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. Ölçümler gölgede, yerden 2 metre yüksekte yapıldı.
KIRKLARELİ’NDE ASFALT ERİDİ
33 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle Kofçaz ilçesindeki köy yollarında asfalt eridi. Araçlar düşük hızda ilerledi, yayalar yürümekte zorlandı. Vatandaşlar başlarına buz koyarak serinlemeye çalıştı.
İSTANBUL’DA NEM BOĞDU, HİSSEDİLEN 40 DERECE
Beylikdüzü’nde 34,6, Kadıköy’de 34,2, Tuzla’da 35,8 derece ölçüldü. Poyrazla birlikte nem etkisi artınca hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.
EDİRNE’DE NEHİRLER ÇEKİLDİ
Meriç ve Tunca nehirlerinde buharlaşma arttı. Nehir yataklarında otlarla kaplı adacıklar oluştu. Saraçlar Caddesi sessizliğe büründü, gölge alanlar doldu.
TEKİRDAĞ’DA SAHİLLER DOLDU
Sıcaklık 33 dereceye ulaştı. Vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalıştı, cami avlularında, parklarda vakit geçirdi.