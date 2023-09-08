Türkiye Zabıta Haftası'nı kutladı! Bu sene 197. kuruluş yıl dönümü kutlanan Zabıta Haftası'nda Türkiye'nin dört bir yanında güzel anlar yaşandı

Türkiye'nin dört bir yanında Zabıta Haftası doyasıya kutlandı. 197. kuruluş yıl dönümü kutlanan Zabıta Haftası'nda zabıta teşkilatlarından ve etkinliklerden güzel kareler paylaşıldı.

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Türkiye Zabıta Haftası'nı kutladı! Bu sene 197. kuruluş yıl dönümü kutlanan Zabıta Haftası'nda Türkiye'nin dört bir yanında güzel anlar yaşandı - Resim: 1

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, Zabıta Teşkilatı'nın 197’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta ekipleriyle birlikte pasta kesti.

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Türkiye Zabıta Haftası'nı kutladı! Bu sene 197. kuruluş yıl dönümü kutlanan Zabıta Haftası'nda Türkiye'nin dört bir yanında güzel anlar yaşandı - Resim: 2

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini kahvaltıda ağırladı.

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Türkiye Zabıta Haftası'nı kutladı! Bu sene 197. kuruluş yıl dönümü kutlanan Zabıta Haftası'nda Türkiye'nin dört bir yanında güzel anlar yaşandı - Resim: 3

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası 197.yılı nedeniyle belediye zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

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Türkiye Zabıta Haftası'nı kutladı! Bu sene 197. kuruluş yıl dönümü kutlanan Zabıta Haftası'nda Türkiye'nin dört bir yanında güzel anlar yaşandı - Resim: 4

 Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Sakarya Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında köprü vazifesi gören Zabıta Teşkilatımızın 197. Kuruluş Yıl Dönümü Haftasını kutluyorum” dedi.

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