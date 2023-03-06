Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri
Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den itibaren farklı zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı. Bunların 88'ini 6,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler oluşturdu. İşte o depremler...
Ülke genelinde 5,5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilecek 485 diri fay hattının bulunuyor olması deprem tehlikesinin önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de özellikle 6,5 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen yaklaşık 23 deprem çok sayıda can ve mal kaybıyla sonuçlandı.
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER: "ASRIN FELAKETİ"
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve etkisi bakımından önceki afetlerden daha geniş alanı kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 4 Mart itibarıyla 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti.
Bölgedeki diri fay hareketliliği nedeniyle Gaziantep'te 6 Şubat'ta 6,6 büyüklüğündeki, Hatay'da 20 Şubat'ta 6,4 ve 23 Şubat'ta 5 büyüklüklerindeki, Niğde'de 25 Şubat'ta 5,3 büyüklüğündeki ve Malatya'da 27 Şubat'ta 5,6 büyüklüğündeki artçı depremler felaketin etki alanının büyümesine neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü depremlerin ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor.
ERZİNCAN DEPREMİ: DÜNYADA MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİ
Erzincan'da 27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde meydana gelen büyük depremde, yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı.
GÖLCÜK DEPREMİ: TÜRKİYE'NİN EN UZUN DEPREMİ
Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 45 saniye süren Gölcük depremi, Türkiye'de kaydedilen "en uzun deprem" olarak biliniyor.