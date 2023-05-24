Türkiye'de en çok hangi ülkenin vatandaşları yaşıyor? İşte Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus sayısı ve ülkere göre dağılımı...

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, %18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla %10,2 ile Afganistan, %7,2 ile İran ve %6,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti. İşte Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun ilk 20 vatandaşlık ülkesine göre dağılımı...