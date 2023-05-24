Türkiye'de en çok hangi ülkenin vatandaşları yaşıyor? İşte Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus sayısı ve ülkere göre dağılımı...
TÜİK, "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021''i gerçekleştirdi. Türkiye nüfusunun 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğu açıklanırken bunlardan 1 milyon 792 bin 36 kişinin yabancı nüfus olduğu belirtildi. Peki Türkiye'de en çok hangi ülkenin vatandaşları yaşıyor? İşte sonuçlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021"i gerçekleştirdiğini duyurdu.
TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye nüfusunun, 1927 yılı genel nüfus sayımından bu yana sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı ifade edildi.
TÜİK açıklamasında, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus sayısının ise 1 milyon 792 bin 36 kişi olduğunu duyurdu. Bu sayının %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, %18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla %10,2 ile Afganistan, %7,2 ile İran ve %6,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti. İşte Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun ilk 20 vatandaşlık ülkesine göre dağılımı...