Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 43. Verilere göre ülkemiz sınırları içinde en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir şu şekilde sıralandı:

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Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir - Resim: 1 1 10

10. BOLU

531 bin hektar ormanlık alana sahip.

Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir - Resim: 2 2 10

9. MANİSA

542 bin hektar ormanlık alana sahip.

Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir - Resim: 3 3 10

8. DENİZLİ

588 bin bin hektar ormanlık alana sahip.

Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir - Resim: 4 4 10

7. ADANA

593 bin hektar ormanlık alana sahip.