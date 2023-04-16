Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 43. Verilere göre ülkemiz sınırları içinde en fazla ormanlık alana sahip 10 şehir şu şekilde sıralandı:
10. BOLU
531 bin hektar ormanlık alana sahip.
9. MANİSA
542 bin hektar ormanlık alana sahip.
8. DENİZLİ
588 bin bin hektar ormanlık alana sahip.
7. ADANA
593 bin hektar ormanlık alana sahip.