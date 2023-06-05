Türkiye'de hangi vahşi hayvanlar yaşıyor?

BOZKURT

Türkiye'nin ulusal hayvanı olan bu korkunç etoburlar ülke genelinde bulunabiliyor ve ikinci büyük kurt türü olarak biliniyor. Köpek ailesinin bu en büyük üyeleri 79 ila 98 kilo ağırlığındalar. Çoğunlukla sürü içinde hareket ederler ve sürünün üremesinden sorumlu tek bir çift olur. Bu etoburlar geyik ve manda gibi yaban hayvanlarının yanı sıra sığır ve diğer evcil hayvanlardan oluşan bir beslenmeye sahipler. Bozkurt doğada genellikle altı ila sekiz yıl yaşarken, esaret altında on beş yaşına ulaşabilir.