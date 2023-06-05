Türkiye'de hangi vahşi hayvanlar yaşıyor?
Zengin ekosistem ve ilime sahip olan Avrasya ülkesi Türkiye, bu özellikleri ve bulunduğu konum itibariyle pek çok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde yaklaşık 1.500 omurgalı ve 19.000 omurgasız hayvan türü yaşadığı biliniyor. Peki Türkiye'de hangi vahşi hayvanlar yaşıyor?
HATAY DAĞ CEYLANI
Memeli hayvan olarak ceylan bir antilop türüdür. Suriye / Türkiye sınırı arasında dolaşan ve Hatay ilinde görülen türe Hatay ceylanı deniliyor. Soyu tehlikede olduğu düşünülen bu dağ ceylanı için başlatılan yerel koruma çabaları son yıllarda sayılarının artmasını sağladı. 2009 raporlarında bu hayvanlardan sadece 150 kadarının Türkiye / Suriye sınır bölgesinde yaşadığı belirtilmişti. Koruma önlemleri sayesinde 2018'de bu sayı 757'ye yükseldi. Türkiye'de yaşayan vahşi hayvanlar arasındalar.
ANADOLU YABAN KOYUNU
Anadolu yaban koyunu veya diğer adıyla muflon (mouflon) olarak bilinen bu hayvana halk arasında ceren deniliyor ve şu anda yalnızca Türkiye topraklarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Hayvanların sayıları birkaç yıl öncesine kadar 100'ün altındayken bugün üretim tesisleri ve özel çabalar sayesinde iki kat oranında yükseldi. Yaban koyunu hayvanının dünyadaki modern koyunların atası olduğu düşünülmekte. Bu cins yalnızca doğal ortamlarında yaşayabiliyor; Kafkaslar, Anadolu, Irak, İran ve Ermenistan'da görülüyorlar.
BOZ AYI
Boz ayı Türkiye'nin kuzey ormanlarına özgüdür. Boyları genellikle bir ila bir buçuk metre arasında değişir. Boz ayıların Türkiye'deki en büyük etobur hayvan olduğu düşünülüyor. Hayvancılıkla uğraşan sakinleri özellikle endişelendiriyorlar zira koyun ve inekle beslenmeye yatkınlar. Türkiye'deki boz ayı nüfusunun korunmasına yönelik çabalar arasında boz ayılara ayrılmış 3.6 milyon hektarlık bir alan var. Türkiye'deki 33 milli parkın 15'inde boz ayı mevcut. Türkiye'de yaşayan vahşi hayvanlar arasındalar.
BOZKURT
Türkiye'nin ulusal hayvanı olan bu korkunç etoburlar ülke genelinde bulunabiliyor ve ikinci büyük kurt türü olarak biliniyor. Köpek ailesinin bu en büyük üyeleri 79 ila 98 kilo ağırlığındalar. Çoğunlukla sürü içinde hareket ederler ve sürünün üremesinden sorumlu tek bir çift olur. Bu etoburlar geyik ve manda gibi yaban hayvanlarının yanı sıra sığır ve diğer evcil hayvanlardan oluşan bir beslenmeye sahipler. Bozkurt doğada genellikle altı ila sekiz yıl yaşarken, esaret altında on beş yaşına ulaşabilir.