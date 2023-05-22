Türkiye'de kaç sığınmacı var? Türkiye'de kaç yabancı var?
Türkiye'de kaç sığınmacı ve kaç yabancı olduğu konusu yeniden gündeme gelip araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi verileri açıkladı! Peki Türkiye'de kaç sığınmacı var? Türkiye'de kaç yabancı var? Detaylar haberimizde...
Türkiye'de yaşayan sığınmacı sayısı ve yabancı sayısı ile ilgili ortaya atılan iddialar bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti.
Türkiye'de kaç sığınmacı ve yabancı olduğu konusu tartışılırken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının verileri gerçek sayıyı ortaya çıkardı.
Peki Türkiye'de kaç sığınmacı var? Türkiye'de kaç yabancı var? İşte detaylar...
TÜRKİYE'DE KAÇ SIĞINMACI VAR? TÜRKİYE'DE KAÇ YABANCI VAR?
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yayınladığı raporla birlikte ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısını duyurdu. 17 Mayıs 2023 tarihine göre, 1 milyon 308 bin 514 yabancı ikamet iznine sahip bir şekilde Türkiye'de bulunuyor.