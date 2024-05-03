Türkiye'de kaza geçiren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da geçirdiği kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu yaşamını yitirdi.
Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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