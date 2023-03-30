Türkiye'de kimsenin bilmediği tek çöl
Türkiye'de çöl mü var dediğinizi duyar gibiyiz. Ülkemizde yer alan tek çöl olma özelliğine sahip olan Karapınar Çölü, Konya’nın Karapınar ilçesinde yer almaktadır. İşte herkesi şaşırtacak kimsenin bilmediği Türkiye'nin tek çölü.
Ülkemizde yer alan tek çöl olma özelliğine sahip olan Karapınar Çölü, Konya’nın Karapınar ilçesinde yer almaktadır.
Ülkemizde tek olmasının etkisi Karapınar’ı yalnızca yerli değil yabancı turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği bir yer haline getirmiştir.
Karapınar Çölü’nün oluşmasının altında yatan nedenler arasında bölgede yaşayan halk tarafından tahribata uğramasının yanı sıra sert esen rüzgardan toprağın etkilenmesi gelmektedir.
Türkiye'nin en kurak arazisi ve yoğun sıcaklık değerlerine sahip bölgelerinden biri olan Karapınar ilçesinde karstik özelliklere sahip araziler yoğunlukta. Yağışın çok az olmasından dolayı toprakta aşınma olayı zamanla artıyor ve böylece toprak erozyonuna sebep oluyor. Topraktan aşınıp dökülen parçalar kumullar hâlini alıp tepeler hâlinde sıralanıyor.