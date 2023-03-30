Türkiye'de kimsenin bilmediği tek çöl

Türkiye'nin en kurak arazisi ve yoğun sıcaklık değerlerine sahip bölgelerinden biri olan Karapınar ilçesinde karstik özelliklere sahip araziler yoğunlukta. Yağışın çok az olmasından dolayı toprakta aşınma olayı zamanla artıyor ve böylece toprak erozyonuna sebep oluyor. Topraktan aşınıp dökülen parçalar kumullar hâlini alıp tepeler hâlinde sıralanıyor.