Türkiye'de şap hastalığı alarmı! O ilde hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı! Şap hastalığı nedir? Belirtileri neler?

HANGİ İLÇEDE HAYVAN PAZARI KAPATILDI?

Türkiye genelinde görülen şap hastalığı paniğe sebep oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bir yazı gönderdi. İlk belirtilenlere göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarı, ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Bu karar sonrası şap hastalığı ülke gündemine en çok arananlar arasına girdi. Peki hayvanlardan bulaşan şap hastalığı nedir? Belirtileri neler?