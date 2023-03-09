Türkiye'de şap hastalığı alarmı! O ilde hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı! Şap hastalığı nedir? Belirtileri neler?
Şap hastalığı önceki senelerde ülkede görülmüş ve paniğe sebep olmuştu. Hayvandan bulaşan bu hastalığın olduğu yerde hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Peki o yer neresi? Şap hastalığı nedir? Belirtileri neler?
Türkiye'de görülen SAT-2 tipi şap virüsü Tarım Bakanlığını alarma geçirdi. İnsanlar da şap hastalığının ne olduğunu merak etmeye başladı. Şap hastalığı nedir? Belirtileri neler?
HANGİ İLÇEDE HAYVAN PAZARI KAPATILDI?
Türkiye genelinde görülen şap hastalığı paniğe sebep oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bir yazı gönderdi. İlk belirtilenlere göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarı, ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Bu karar sonrası şap hastalığı ülke gündemine en çok arananlar arasına girdi. Peki hayvanlardan bulaşan şap hastalığı nedir? Belirtileri neler?
ŞAP HASTALIĞI NEDİR?
Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir.
Virus çevre şartlarına da oldukça dayanıklı olup;
• Yapağıda 24 gün
• Sığır derisinde 4 hafta
• Samanda 15 hafta
• Kepekte 20 hafta
• Toprakta 4 hafta
• Kuru ot ve danede 5 ay
süreyle enfeksiyözitesini (bulaşma yeteneğini) koruyabilmektedir.
ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ
Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir.
Koyun ve keçilerde hastalık daha hafif seyirlidir. Hastalık koyunlarda genellikle topallık ile karakterizedir ve topallık süreklilik gösterir. Ağızdaki lezyonlar sığırlardaki lezyonlardan daha küçük ve daha kısa sürelidir.
Şap hastalığının ölüm (mortalite) oranı düşük olmakla birlikte genç hayvanlarda virusun kalpte yerleşmesi (lokalize) sonucu ölümle sonuçlanan myokarditis olguları görülebilir.