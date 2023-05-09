Türkiye'de yoksul kişi sayısı ne kadar? TÜİK o istatistikleri açıkladı! İşte Türkiye'deki yoksulluk oranı

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 12 milyon kişi yoksul olarak tanımlanıyor. oksulluk oranı en yüksek bölgeler yüzde 15 ile TR62 (Adana, Mersin), yüzde 14,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve yüzde 14,3 ile TR31 (İzmir) oldu.

Yoksulluk oranı en düşük bölgeler ise yüzde 3,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), yüzde 6,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve yüzde 7,5 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) olarak belirlendi.