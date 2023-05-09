Türkiye'de yoksul kişi sayısı ne kadar? TÜİK o istatistikleri açıkladı! İşte Türkiye'deki yoksulluk oranı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in açıkladığı raporla birlikte Türkiye'deki yoksul kişi sayısı ve nüfus içindeki yoksul oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni açıkladı. Yoksulluk oranı, "eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan yani ortalama geliri"nin yüzde 50'si dikkate alınarak belirleneniyor.
Buna hesaplamaya göre belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2022'de aynı düzeyde kalarak yüzde 14,4 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,3 puan artarak yüzde 21,6 olarak belirlendi.
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 12 milyon kişi yoksul olarak tanımlanıyor. oksulluk oranı en yüksek bölgeler yüzde 15 ile TR62 (Adana, Mersin), yüzde 14,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve yüzde 14,3 ile TR31 (İzmir) oldu.
Yoksulluk oranı en düşük bölgeler ise yüzde 3,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), yüzde 6,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve yüzde 7,5 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) olarak belirlendi.
HER 3 KİŞİDEN BİRİ YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA
Göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ve düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olma durumu olarak açıklanan yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı ilk kez bu yıl hesaplandı.