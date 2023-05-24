Türkiye'deki genç kadınları ve erkekleri neyin mutlu ettiği belli oldu
TÜİK, Türkiye'de genç nüfusa ışık tutan kapsayıcı raporunu yayınladı. Rapor, evlilik oranlarından eğitim seviyesine, ölüm nedenlerinden mutluluğa kadar pek çok başlığa değiniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl yayımladığı “İstatistiklerle Gençlik” raporunun 2022 yılı verilerini kapsayan raporunu yayınladı. Rapor, Türkiye’de genç nüfus oranı ve genç nüfus hakkındaki pek çok detayı ortaya koydu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileriyle hazırlanan rapora göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfusa dair paylaşılan veriler şu şekilde:
TÜRKİYE’DEKİ GENÇLERİN TOPLAM NÜFUSA ORANI VE CİNSİYET DAĞILIMI
12 milyon 949 bin 817 genç, 2022 yılı sonu 85 milyon 279 bin 553’lük toplam nüfusun %15,2’sini oluşturuyor. Genç nüfusun %51,2’si erkek ise %48,8’i ise kadın.
Genç nüfusun %29,7’si 15-17 yaş, %19,1’inin 18-19 yaş, %30,2’sinin 20-22 yaş ve %21’inin 23-24 yaş grubunda yer aldığı belirtiliyor.
GENÇ NÜFUSUN TOPLAM NÜFUSA ORANININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
Türkiye’de genç nüfus, 1975-1980 yılları arasındaki dönemden bu yana süre düşüş trendini takip ediyor. Ayrıca veriler, Türkiye’de genç nüfusun önümüzdeki 57 yıl boyunca da düşmeye devam edeceğini öngörüyor.
TÜİK’in paylaştığı tabloya göre genç nüfusun genel nüfustaki oranının 2030 yılında %14’e, 2080’de ise %11,1’e düşmesi bekleniyor.
GENÇ NÜFUSUN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER VE GENÇ NÜFUS HARİTASI
Genç nüfusun en yüksek olduğu iller:
• Hakkari - %22
• Şırnak - %21,7
• Siirt - %21,1
• Bayburt - %20,6
• Ağrı - %20,4
• Muş - %20,2
• Van - %19,8
• Batman - %19,4
• Bitlis - %19,3
• Gümüşhane - %18,7