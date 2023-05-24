Türkiye'deki genç kadınları ve erkekleri neyin mutlu ettiği belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl yayımladığı “İstatistiklerle Gençlik” raporunun 2022 yılı verilerini kapsayan raporunu yayınladı. Rapor, Türkiye’de genç nüfus oranı ve genç nüfus hakkındaki pek çok detayı ortaya koydu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileriyle hazırlanan rapora göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfusa dair paylaşılan veriler şu şekilde: