Türkiye’den Elon Musk’a Twitter cezası

Rekabet Kurulu, Twitter şirketinin Elon Musk tarafından satın alınması işleminin izin alınmadan gerçekleşmesi nedeniyle, Twitter’in Türkiye’deki gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Türkiye'de de faaliyeti ya da iştiraki bulunan uluslararası satış ve birleşme gibi şirket işlemlerine onay veriyor. Bu çerçevede Twitter'in Elon Musk tarafından satın alınması da Rekabet Kurulu'nun inceleme kapsamına giriyor.