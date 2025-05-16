Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller

15 Mayıs saat 15.46’da Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara başta olmak üzere Çorum, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından gözler, en yüksek ve en düşük riskli illere çevrildi.









Deprem riski en az olan iller (4. ve 5. derece)

Bu iller, Türkiye’de depreme karşı en düşük risk grubunda bulunuyor:

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana (bazı bölgeleri), Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya (bazı bölgeleri), Karaman