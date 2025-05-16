Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller
Peş peşe yaşanan depremler sonrası Türkiye'nin 2025 deprem riski haritası yeniden gündemde.
15 Mayıs saat 15.46’da Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara başta olmak üzere Çorum, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından gözler, en yüksek ve en düşük riskli illere çevrildi.
Deprem riski en az olan iller (4. ve 5. derece)
Bu iller, Türkiye’de depreme karşı en düşük risk grubunda bulunuyor:
Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana (bazı bölgeleri), Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya (bazı bölgeleri), Karaman
Türkiye'nin 2025 deprem riski haritası: En riskli ve en güvenli iller
Konya merkezli depremin ardından özellikle Ankara’da vatandaşlar panik yaşadı. Başkent Ankara, üçüncü derece risk grubunda yer alıyor.
İşte Türkiye’deki deprem riski seviyelerine göre iller:
1. derece deprem riski taşıyan iller
Bu iller en yüksek risk grubunda yer alıyor:
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu,
Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale,
Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt
2. derece deprem riski taşıyan iller
Bu gruptaki iller de ciddi tehlike altında:
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van,
Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyonkarahisar,
Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya,
Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ,
Kütahya, Ağrı, Çorum
3. derece deprem riski taşıyan iller
Orta düzeyde risk barındıran iller arasında şunlar yer alıyor:
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop,
İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep (bazı bölgeleri), Kahramanmaraş, Sivas,
Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin, Nevşehir