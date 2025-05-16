Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller

Peş peşe yaşanan depremler sonrası Türkiye'nin 2025 deprem riski haritası yeniden gündemde.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 1

15 Mayıs saat 15.46’da Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara başta olmak üzere Çorum, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından gözler, en yüksek ve en düşük riskli illere çevrildi.




Deprem riski en az olan iller (4. ve 5. derece)
Bu iller, Türkiye’de depreme karşı en düşük risk grubunda bulunuyor:
Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana (bazı bölgeleri), Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya (bazı bölgeleri), Karaman

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 2

Türkiye'nin 2025 deprem riski haritası: En riskli ve en güvenli iller

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 3

Konya merkezli depremin ardından özellikle Ankara’da vatandaşlar panik yaşadı. Başkent Ankara, üçüncü derece risk grubunda yer alıyor.

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 4

İşte Türkiye’deki deprem riski seviyelerine göre iller:

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 5

1. derece deprem riski taşıyan iller

Bu iller en yüksek risk grubunda yer alıyor:
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu,  

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 6

Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale,

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 7

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 8

2. derece deprem riski taşıyan iller
Bu gruptaki iller de ciddi tehlike altında:
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van,

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 9

Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyonkarahisar, 

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 10

Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, 

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 11

Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ,

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 12

Kütahya, Ağrı, Çorum

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 13

3. derece deprem riski taşıyan iller
Orta düzeyde risk barındıran iller arasında şunlar yer alıyor:
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, 

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 14

İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep (bazı bölgeleri), Kahramanmaraş, Sivas,

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Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller - Resim: 15

Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin, Nevşehir

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deprem riskli iller