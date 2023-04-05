Türkiye'nin en güzel 10 plajı
3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye, upuzun bir sahil şeridine sahip. Neresi olursa olsun Mavi Bayrak ödüllü tertemiz bir plaj ve berrak sular bulmak kolay ama adını dünyaya duyuracak kadar temiz ve güzel olan plajlarımız var. İşte Türkiye'nin en temiz ve güzel 10 plajı.
10. KLEOPATRA PLAJI- ANTALYA
Adını Antik Mısır’ın son kraliçesi Kleopatra’dan alan plaj, berrak bir denize ve altın renkli kuma sahip. Plajda yüzmenin yanı sıra, tekneden paraşüt, jet ski, deniz bisikleti gibi su sporlarından da faydalanabilirsin. Plajda pek çok büfe mevcut, her türlü yiyecek ve içecek ihtiyacını da kolayca karşılayabilirsin.
9 - BADAVUT PLAJI - AYVALIK
Sarımsaklı’ya arabayla 5 dk mesafedeki şirin Badavut plajı oldukça uzun ve ince bir kuma sahip. Koy olmasından dolayı denizi dalgasız ve derinliği de yüzmek için ideal. Tabi, suyun biraz soğuk olabileceğini de hatırlatalım.
8 - İZTUZU PLANI - DALYAN
Deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan dünyanın ender plajlarından biri İztuzu. Bu doğa harikası plaj, Caretta Caretta’lar yumurtalarını bıraktığı için Kaplumbağa Plajı olarak da anılıyor. Kaplumbağaları rahatsız etmemek amacıyla plaj 20.00- 08.00 saatleri arasında kapalı. Buraya kadar gitmişken, nehirde bir tekne turu yapabilir Kaunos antik kentini de görebilirsin.
7- AMOS KOYU - BOZBURUN
Türkiye’nin en sessiz sahillerinden biri olan Bozburun yarımadasındaki Amos plajında hem deniz keyfi hem de tarihi bir yolculuk yapabilirsin. Amos, Marmarise sadece 24 km. uzaklıkta.