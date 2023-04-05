Türkiye'nin en güzel 10 plajı

10. KLEOPATRA PLAJI- ANTALYA



Adını Antik Mısır’ın son kraliçesi Kleopatra’dan alan plaj, berrak bir denize ve altın renkli kuma sahip. Plajda yüzmenin yanı sıra, tekneden paraşüt, jet ski, deniz bisikleti gibi su sporlarından da faydalanabilirsin. Plajda pek çok büfe mevcut, her türlü yiyecek ve içecek ihtiyacını da kolayca karşılayabilirsin.