Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin en mutsuz illerini belirledi. Peki bu rapora göre en mutsuz iller hangileri?

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Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı! - Resim: 1

Yaşam Memnuniyet Araştırması, bu yıl da TÜİK tarafından yapıldı ve sonuçları açıklandı. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz illeri...

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Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı! - Resim: 2

1. DİYARBAKIR

Diyarbakır’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75. Araştırma verilerinde göre Diyarbakır, Türkiye’nin en mutsuz ili olarak iki yıl üst üste listenin başında. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır’ın nüfusu 1.804.880. Halkın mutsuzluğunun nedenleri arasında geçim sıkıntısı ve nüfus artışı olduğu söyleniyor.

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Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı! - Resim: 3

2. ANTALYA

Doğal güzellikleri ve muhteşem deniziyle göz bebeğimiz olan Antalya’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7. Böylece Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya, 2.688.004 nüfusla en mutsuz ikinci il oldu.

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Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı! - Resim: 4

3. TRABZON

Karadeniz'in incisi Trabzon’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19 olarak açıklandı. En mutsuz üçüncü il olan Trabzon’un nüfusuysa 818.023.

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