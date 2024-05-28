Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin en mutsuz illerini belirledi. Peki bu rapora göre en mutsuz iller hangileri?
Yaşam Memnuniyet Araştırması, bu yıl da TÜİK tarafından yapıldı ve sonuçları açıklandı. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz illeri...
1. DİYARBAKIR
Diyarbakır’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75. Araştırma verilerinde göre Diyarbakır, Türkiye’nin en mutsuz ili olarak iki yıl üst üste listenin başında. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır’ın nüfusu 1.804.880. Halkın mutsuzluğunun nedenleri arasında geçim sıkıntısı ve nüfus artışı olduğu söyleniyor.
2. ANTALYA
Doğal güzellikleri ve muhteşem deniziyle göz bebeğimiz olan Antalya’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7. Böylece Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya, 2.688.004 nüfusla en mutsuz ikinci il oldu.
3. TRABZON
Karadeniz'in incisi Trabzon’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19 olarak açıklandı. En mutsuz üçüncü il olan Trabzon’un nüfusuysa 818.023.