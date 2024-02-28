Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en zeki illeri listesi açıklandı. Uzmanlar İQ testlerinin güvenilir olmadığını söylese de, vatandaşlar Türkiye'nin İQ haritasını merak ediyor. Peki en zeki şehir neresi seçildi?
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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 15 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında 1. gelen Eskişehir, tekrar zirveye oturdu.
İşte diğer şehirler:
13. Tekirdağ 102,82
14. Zonguldak
102,68
13. Tekirdağ
102,82