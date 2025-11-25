Tuzla’da yat üretim tesisinde yangın paniği! Tersanede korku dolu anlar yaşandı

TERSANE ÇALIŞANLARINDAN SKANDAL HAREKETLER

Yangınla ilgili gelişmeler yaşanırken, olayın kamuoyuna duyurulması sürecinde birtakım sorunlar ortaya çıktı. Olay yerinde gelişmeleri takip etmek ve görüntü almak isteyen basın mensupları, bazı çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı.

Görüntülerde, bir tersane personelinin basın mensuplarına hakaret ettiği ve çekim yapma faaliyetlerini engellemeye çalıştığı tespit edildi. Ayrıca, bir başka çalışanın ise olay sonrasında basın mensuplarından birinin üzerine doğru aracını sürdüğü yönünde bir iddia da haber kaynaklarına yansıdı.