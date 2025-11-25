Tuzla’da yat üretim tesisinde yangın paniği! Tersanede korku dolu anlar yaşandı
İstanbul Tuzla'da bulunan Nuh Yat Sanayi Sitesi'ndeki bir tersanede, yapım aşamasındaki bir yatta kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.
Yangın, bugün saat 10.30 sularında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Nuh Yat Sanayi Sitesi A Blok 3 adresindeki Mengiyay Yachts firmasına ait tersanede yaşandı.
Elde edilen bilgilere göre, tersane sahasında inşası devam eden NB 113 isimli yatın başaltı zincirlik bölümünde kaynak makinesinden etrafa sıçrayan kıvılcımlar alevlenmeye neden oldu.
Kıvılcımların sıçraması sonucu meydana gelen parlamayla birlikte, tesis içerisinde hızla yoğun duman oluştu. Durumu fark eden tesis çalışanları arasında kısa süreli bir panik ortamı meydana geldi.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye birimlerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Tedbir amaçlı olarak olay yerinde bulunan AFAD ekipleri de gaz ölçümü gerçekleştirdi. Emniyet birimleri ise yangının çıkış nedenine yönelik detaylı inceleme başlattı.
TERSANE ÇALIŞANLARINDAN SKANDAL HAREKETLER
Yangınla ilgili gelişmeler yaşanırken, olayın kamuoyuna duyurulması sürecinde birtakım sorunlar ortaya çıktı. Olay yerinde gelişmeleri takip etmek ve görüntü almak isteyen basın mensupları, bazı çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı.
Görüntülerde, bir tersane personelinin basın mensuplarına hakaret ettiği ve çekim yapma faaliyetlerini engellemeye çalıştığı tespit edildi. Ayrıca, bir başka çalışanın ise olay sonrasında basın mensuplarından birinin üzerine doğru aracını sürdüğü yönünde bir iddia da haber kaynaklarına yansıdı.