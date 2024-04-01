Ücretsiz ramazan kolisi dağıtılıyor!

Türkiye'deki o şehirde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ramazan kolisi dağıtılıyor! Çarşamba Ticaret Borsasının (ÇTB) katkılarıyla gerçekleştiriliyor...

Ücretsiz ramazan kolisi dağıtılıyor!

Çarşamba Ticaret Borsasının (ÇTB) katkılarıyla gerçekleştirilen Samsun'daki Ramazan yardımları, bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Samsun'daki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ramazan kolisi dağıtılıyor. ÇTB ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle Samsun'da her yıl gerçekleştirilen ramazan yardımları bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. ÇTB Borsası tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 600 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtılmaya başlandı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yapılan ramazan yardımlarına ilişkin şu sözleri söyledi:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB’un desteği ve borsamızın katkılarıyla mübarek Ramazan ayında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunulmuştur. Bu sene toplamda 600 adet gıda yardım paketi alımı sağlayarak üyelerimiz aracılığı ile Çarşamba’da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Borsamız olarak kuruluş kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal sorumluk projelerinin içerisinde yer almaya devam edecektir. Ramazan ayının da ülkemize ve bütün Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum"
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ramazan kolisi # ücretsiz
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