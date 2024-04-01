Çarşamba Ticaret Borsasının (ÇTB) katkılarıyla gerçekleştirilen Samsun'daki Ramazan yardımları, bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Samsun'daki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ramazan kolisi dağıtılıyor. ÇTB ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle Samsun'da her yıl gerçekleştirilen ramazan yardımları bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. ÇTB Borsası tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 600 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtılmaya başlandı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yapılan ramazan yardımlarına ilişkin şu sözleri söyledi: