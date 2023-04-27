Ücretsiz Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı

Sivasta'ta dün açılışı yapılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT), bu sabah ilk ücretsiz seferini gerçekleştirdi. Sefer öncesi bilet gişelerinde kuyruklar oluştu.

# yht # Sivas # ankara # yüksek hızlı tren
Son Güncelleme:
Ücretsiz Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı - Resim: 1 1 5

Geçtiğimiz gün hizmete alınan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında sivillere açık ilk sefer bugün gerçekleşti. 480 yolcu kapasiteli tren ilk seferine tam kapasite çıktı.
 

Ücretsiz Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı - Resim: 2 2 5

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının dün hizmete açılması ile sabah saatlerinde bilet gişelerinde yoğunluk oluştu. 

Vatandaşlar, 1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girdi. Yozgat, Kırıkkale ve Ankara'ya gitmek isteyenler, saat 08.00'de hareket edecek trene bindi.

Ücretsiz Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı - Resim: 3 3 5

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ankara'ya giden Bahattin Danış ise "Sivas olarak yıllarca bunu bekledik. Çok mutluyuz." diye konuştu. Ankara'ya 1 günlüğüne gezmek için gittiğini söyleyen Saliha Kaya da "Biz de bugün deneyeceğiz. Gün içerisinde geri dönüş yapacağız." dedi.
 

Ücretsiz Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı - Resim: 4 4 5

2 GİDİŞ 2 GELİŞ

Hızlı Tren seferleri, karşılıklı 2 gidiş, 2 geliş olarak planlandı. Ankara’dan Sivas’a sabah 07.20 ve akşam 17.45’te, Sivas’tan Ankara’ya ise sabah saat 08.15 ve akşam 18:50’de sefer düzenlenecek.

Saatte 250 km hıza ulaşacak trenle, Ankara Sivas arası 2 saate kadar düşüyor. Hat, Mayıs sonuna kadar da ücretsiz olacak.