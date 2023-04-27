Ücretsiz Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ankara'ya giden Bahattin Danış ise "Sivas olarak yıllarca bunu bekledik. Çok mutluyuz." diye konuştu. Ankara'ya 1 günlüğüne gezmek için gittiğini söyleyen Saliha Kaya da "Biz de bugün deneyeceğiz. Gün içerisinde geri dönüş yapacağız." dedi.

