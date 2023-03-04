Ulusal Risk Kalkanı Planı toplantısında neler yaşandı? Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı 3 Mart Cumartesi günü Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.