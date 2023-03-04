Ulusal Risk Kalkanı Planı toplantısında neler yaşandı? Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı
Türkiye'de şehirlerin afetlere hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturuldu. Oluşturulan model kapsamında, Ulusal Risk Kalkanı Planı toplantısının ilki gerçekleştirildi. Peki toplantıda neler yaşandı? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz toplantıda yaşananları anlattı.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından devlet ve millet elele vererek seferberlik başlattı.
Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı 3 Mart Cumartesi günü Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.
Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM başkanı, bakanlar, AFAD ve YÖK başkanları, AFAD Genel Müdürü ve üniversite rektörleri ile birlikte birçok farklı disiplinden bilim insanları, yazarlar, mühendisler ve afetle ilgili kişiler katıldı.
Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda neler konuşulduğu ise merak edilmeye başlandı. Toplantıya katılan isimlerden Jeolog Prof.Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda yaşananları anlattı.