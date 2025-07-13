Urartuların 2 bin 700 yıllık salonu gün yüzüne çıkıyor
Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Urartu dönemine ait Kef Kalesi’nde yürütülen arkeolojik kazılarda 49 adet kolon kalıntısı tespit edildi. “Fil ayakları” olarak adlandırılan kalıntılar, kalenin salon kısmında bulundu.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan ve Urartular dönemine ait 2 bin 700 yıllık Kef Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle süren çalışmalarda, bugüne kadar 49 adet “fil ayağı” olarak tanımlanan kale kolonu gün yüzüne çıkarıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun’un bilimsel danışmanlığında sürdürülen kazılar, kalenin özellikle salon kısmına yoğunlaştı.
2021 yılında başlayan çalışmalarda daha önce “Urartu mavisi” olarak adlandırılan boya izlerine de rastlanmıştı. Kazı ekibi, kalede ortaya çıkarılan bu dev kolon temellerinin Urartuların mimari anlayışına dair önemli ipuçları verdiğini belirtiyor.
Urartuların Doğu Anadolu’daki izlerini taşıyan Kef Kalesi, yapılan bu arkeolojik keşiflerle birlikte hem tarih hem de turizm açısından değer kazanmaya devam ediyor.