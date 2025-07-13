Urartuların 2 bin 700 yıllık salonu gün yüzüne çıkıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan ve Urartular dönemine ait 2 bin 700 yıllık Kef Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle süren çalışmalarda, bugüne kadar 49 adet “fil ayağı” olarak tanımlanan kale kolonu gün yüzüne çıkarıldı.