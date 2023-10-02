Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği!

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. İki fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı. Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı arazözler de yangına müdahale etti.