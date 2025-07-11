Uzaydan görüntülendi: Türkiye’de 32 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) UHUZAM, Ege ve Akdeniz'de son dönemde çıkan orman yangınlarının bıraktığı tahribatı uydu görüntüleriyle ortaya koydu.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), felaketin doğada bıraktığı izleri uydu görüntüleriyle ortaya koydu.
İTÜ UHUZAM tarafından yapılan çalışmalarda, yangınların en çok İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde etkili olduğu belirlendi. Uydu analizlerine göre, sadece Çeşme Yarımadası'nda 95 kilometrekare, Seferihisar çevresinde ise 85 kilometrekarelik alan alevlere teslim oldu. Ödemiş’te 25 kilometrekare, Hatay’da ise 28 kilometrekarelik alan yangından etkilendi.
Toplamda yaklaşık 32 bin futbol sahasına denk gelen alanın zarar gördüğü tespit edilirken, uzmanlar sıcaklıkların 6 Temmuz 2025'te 50 derecenin üzerine çıktığını belirtti.
İTÜ UHUZAM öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, merkezin farklı uydu verilerini analiz ederek afet risk haritaları oluşturduğunu söyledi. Musaoğlu, yangınlara karşı önceden risk tespiti yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.
Musaoğlu, “Gerek açık erişimli uydu görüntüleri gerekse istasyonumuza doğrudan indirilen yüksek çözünürlükteki görüntüler üzerinden analizler yapıyoruz. Elde ettiğimiz bulguları ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ilk uydu yer istasyonu olan İTÜ UHUZAM, 1996 yılında kuruldu, 2000’de operasyonel hale getirildi. 2010’dan bu yana ise Uygulama ve Araştırma Merkezi (UY-GAR) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.