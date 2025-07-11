Uzaydan görüntülendi: Türkiye’de 32 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), felaketin doğada bıraktığı izleri uydu görüntüleriyle ortaya koydu.

İTÜ UHUZAM tarafından yapılan çalışmalarda, yangınların en çok İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde etkili olduğu belirlendi. Uydu analizlerine göre, sadece Çeşme Yarımadası'nda 95 kilometrekare, Seferihisar çevresinde ise 85 kilometrekarelik alan alevlere teslim oldu. Ödemiş’te 25 kilometrekare, Hatay’da ise 28 kilometrekarelik alan yangından etkilendi.