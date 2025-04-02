Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir YouTube programında beklenen İstanbul depremine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 1

Üşümezsoy, İstanbul’da büyük bir deprem beklentisinin gerçeği yansıtmadığını belirterek 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceği öngörüsünü paylaştı.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 2

Üşümezsoy, özellikle Kumburgaz ve Silivri açıklarında 6.0 ile 6.5 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini, bu bölgelerde heyelanlı alanların hareketlenebileceğini ifade etti.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 3

Ancak genel anlamda büyük ve yıkıcı bir depremin söz konusu olmadığını vurguladı.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 4

Ege adalarındaki depremler ve tsunami endişesi

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 5

Uzmanlar, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul ve Marmara bölgesi için uyarılarda bulunurken, bu yıl Ege Denizi ve Yunan adaları için de deprem riski gündeme geldi.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 6

Özellikle Santorini ve Amargos adaları arasında büyük bir depremin yaşanma olasılığı tartışılıyor. Bölgedeki hareketlilik, Kolumbo Yanardağı’nın aktif hale gelme riskini de beraberinde getiriyor.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 7

Türkiye kıyılarında da hissedilen 4.0 ve üzerindeki depremler, İzmir, Aydın ve Muğla'da tsunami endişesine yol açtı. Bu nedenle, olası tsunami ve acil durumlara karşı mobil siren sistemleri devreye alındı.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 8

"Bazı uzmanların Kuzey Anadolu Fayı ile Ege’deki fayları aynı sistem içinde değerlendirdiğini" söyleyen Üşümezsoy, bu durumun yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 9

İstanbulluların büyük bir deprem korkusu yaşamaması gerektiğini belirten Üşümezsoy, heyelan riski taşıyan bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! - Resim: 10

Deprem gerçeğinin Türkiye'nin dört bir yanında hissedildiğini belirten Üşümezsoy, İstanbul'daki fay hattının 20 milyon yıl önce oluştuğunu ve günümüzle kıyaslanamayacağını ifade etti.

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