Uzman isim tam koordinat verdi: İstanbul için 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir YouTube programında beklenen İstanbul depremine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Üşümezsoy, İstanbul’da büyük bir deprem beklentisinin gerçeği yansıtmadığını belirterek 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceği öngörüsünü paylaştı.
Üşümezsoy, özellikle Kumburgaz ve Silivri açıklarında 6.0 ile 6.5 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini, bu bölgelerde heyelanlı alanların hareketlenebileceğini ifade etti.
Ancak genel anlamda büyük ve yıkıcı bir depremin söz konusu olmadığını vurguladı.
Ege adalarındaki depremler ve tsunami endişesi
Uzmanlar, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul ve Marmara bölgesi için uyarılarda bulunurken, bu yıl Ege Denizi ve Yunan adaları için de deprem riski gündeme geldi.
Özellikle Santorini ve Amargos adaları arasında büyük bir depremin yaşanma olasılığı tartışılıyor. Bölgedeki hareketlilik, Kolumbo Yanardağı’nın aktif hale gelme riskini de beraberinde getiriyor.
Türkiye kıyılarında da hissedilen 4.0 ve üzerindeki depremler, İzmir, Aydın ve Muğla'da tsunami endişesine yol açtı. Bu nedenle, olası tsunami ve acil durumlara karşı mobil siren sistemleri devreye alındı.
"Bazı uzmanların Kuzey Anadolu Fayı ile Ege’deki fayları aynı sistem içinde değerlendirdiğini" söyleyen Üşümezsoy, bu durumun yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı.
İstanbulluların büyük bir deprem korkusu yaşamaması gerektiğini belirten Üşümezsoy, heyelan riski taşıyan bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.
Deprem gerçeğinin Türkiye'nin dört bir yanında hissedildiğini belirten Üşümezsoy, İstanbul'daki fay hattının 20 milyon yıl önce oluştuğunu ve günümüzle kıyaslanamayacağını ifade etti.