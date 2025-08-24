Uzman isimden Ankara için deprem uyarısı: Kent içinden geçen fay 6 büyüklüğünde sarsıntı üretebilir

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Ankara’nın merkezinden geçen fay hattının aktif olduğunu belirterek “yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretebilir” dedi. Alan, başkentteki yapı stokunun büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

ANKARA’DA HİSSEDİLEN 3,2’LİK SARSINTI

Başkentte 11 Ağustos’ta meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, “Deprem özellikle Ümitköy, Çayyolu ve Bağlıca bölgelerinde yoğun şekilde hissedildi. Merkez üssü Gazi Orduevi’nin batısıydı” dedi.

BAĞLICA FAYI AKTİFLEŞTİ

Uzun süredir haritalarda görünen Bağlıca fayıyla ilgili yeni bir tablo ortaya çıktı. Alan, “Bu son depremler fayın aktif olduğunu gösterdi” sözleriyle dikkat çekti.

25 KİLOMETRELİK HAT

Uzman, hattın boyutuna dikkat çekti: “Bağlıca fayının yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Aktif olması halinde 6 ve üstü büyüklükte deprem üretme potansiyeli var.”

ANKARA İÇİN YENİ RİSK ALANI

Şimdiye kadar Ankara’nın çevresindeki fayların etkilediği düşünülüyordu. Alan, “Kent içinden geçen bir faydan bahsediyoruz. Bu yeni bir durum” ifadesini kullandı.

BİNALAR RİSK ALTINDA

Alan, yapı stokuna dair uyarı yaptı: “Ankara’daki binalar bu büyüklükte bir sarsıntının ivme değerleri baz alınarak yapılmadı. Yapıların büyük bölümü risk altında.”

“ÇOK YIKICI OLABİLİR”

Olası senaryoya dikkat çeken Alan, “6 büyüklüğünde bir deprem Ankara’da çok yıkıcı olabilir. Kentin böyle bir kaybı göze alamayacağı ortada” diye konuştu.

“HERKES SORUMLULUK ALMALI”

Başkent için çağrıda bulunan Alan, “Ankara Cumhuriyet’in yüzüdür. Bu yüzün ufak bir depremle ağır kayıplarla karşılaşmaması gerekir. Her yurttaşın sorumluluğu var” dedi.

