Uzman isimden Marmara fayı ile ilgili açıklama geldi: ''Deprem enerjisinin yüzde 50'si "sessizce" harcanıyor''

Sismolojide "asperit" olarak tanımlanan ve fay hareketini engelleyerek gerilimi tutan pürüzlü bölgeler, gevşeyen fay zonunda kayarak daha küçük ölçekli, daha uzun süreli salınımlı fakat yıkıcılığı daha az olan depremlere neden oluyor.

Bu durum, İstanbul için sıklıkla dile getirilen "her an gerçekleşmesi beklenen büyük felaket" senaryosunun, potansiyel olarak "yönetilebilir sismik aktivite" sürecine doğru evrildiğini düşündürüyor.