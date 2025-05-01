Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu?

Ercan’ın analizine göre, büyük Marmara depreminin en olası yılı 2064 olarak öne çıkıyor. Ancak tarihsel örüntüler, bu depremin 2045 ile 2085 yılları arasında herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahminlerin, korku yaratmaktan uzak ve bilimsel verilere dayalı olduğunu vurguladı.