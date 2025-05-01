Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu?
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme gelen “her an 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir” ve “beklenen deprem gerçekleşti” şeklindeki iddiaları bilimsel bulmadığını belirtti.
Prof. Dr. Ercan, “her an olabilir” ya da “deprem oldu, bitti” gibi söylemlerin bilimsel bir temeli olmadığını ifade etti. 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin, büyük Marmara depremi olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.
Tarihsel verileri doğrusal çözümleme yöntemiyle ele alan Ercan, Marmara’da son 2000 yılda üç ana kırılma doğrultusu tespit ettiklerini, bu süreçte toplam 16 büyük depremin meydana geldiğini söyledi. Şimdi ise 17. büyük depremin beklendiğini ifade etti.
DEPREM 2045-2085 ARASINDA BEKLENİYOR
Ercan’ın analizine göre, büyük Marmara depreminin en olası yılı 2064 olarak öne çıkıyor. Ancak tarihsel örüntüler, bu depremin 2045 ile 2085 yılları arasında herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahminlerin, korku yaratmaktan uzak ve bilimsel verilere dayalı olduğunu vurguladı.
KÜÇÜKÇEKMECE VE SİLİVRİ AÇIKLARI İÇİN UYARI
Marmara’da farklı bölgelerde farklı büyüklükte depremlerin görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, Küçükçekmece açıklarında 6.4 ile 6.7, Silivri açıklarında ise 6.9 ile 7.1 büyüklüğünde depremlerin beklendiğini söyledi. Bu depremlerin yaklaşık 7 ila 10 kilometre derinlikte, granit katmanında sağa atımlı faylar üzerinde oluşmasının muhtemel olduğunu belirtti.
MARMARA’DA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Prof. Dr. Ercan, olası büyük depremler sırasında Marmara’da küçük çaplı süpürtü dalgalarının (mini tsunami) oluşabileceğini ancak bu dalgaların ölümcül düzeyde bir tehdit oluşturmayacağını ifade etti. Böylece halk arasında sıkça dile getirilen büyük tsunami korkusunun bilimsel bir karşılığı olmadığını söyledi.
Son olarak, “Marmara’da kırılacak olan deprem ya en az 7.5 büyüklüğünde olacak ya da hiç olmayacak” şeklindeki kesin yargıların geçerliliğini yitirdiğini belirten Ercan, deprem olasılıklarının çok daha karmaşık ve bilimsel hesaplamalarla değerlendirildiğini vurguladı.
“Yüzde 67 olasılıkla 7.5 büyüklüğünde deprem her an olabilir” gibi söylemlerin ise hem bilimsel gerçeklikten uzak hem de toplumda gereksiz korkuya neden olacak ifadeler olduğunu belirtti.