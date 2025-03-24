Uzmanlar çöl tozu için uyardı: O bölgeleri etkisi altına alacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini açıkladı. Pazartesi gününden itibaren çöl tozu taşınımı yurt genelinde etkisini gösterecek.
Özellikle yağış alan bölgelerde çamur yağışı görülebilirken, doğu illerinde don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar, solunum rahatsızlığı olan kişilerin tedbirli olmasını öneriyor.
Çöl Tozu Türkiye'yi etkisi altına alıyor
Afrika üzerinden gelen çöl tozu taşınımı, Türkiye genelinde hava kalitesini olumsuz etkileyecek. Mali üzerinden ilerleyen yoğun toz bulutları, özellikle yağışlı bölgelerde çamur yağışına neden olabilir. Meteoroloji yetkilileri, bu durumun görüş mesafesini azaltabileceğini ve solunum problemleri olan bireyler için risk oluşturabileceğini belirtti.
hava durumu: batıda sağanak, doğuda don riski
Yeni haftada batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya, Manisa ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayları yaşanabilir.
sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji verilerine göre, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece arasında artacak. Ülke genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde, bu sıcaklık değişimleri dikkatle takip edilmeli.
marmara’da sağanak yağmur ve yoğun bulutlanma
Marmara Bölgesi’nde hafta parçalı ve çok bulutlu bir havayla başlayacak. Edirne, Kırklareli ve Bursa çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, İstanbul ve Kocaeli gibi şehirlerde bulutlu bir hava hâkim olacak.
Rüzgar, çoğunlukla güney yönlerden esecek, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olacak. Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle daha da yoğunlaşacak.
Beklenen sıcaklıklar:
Edirne: 21°C
İstanbul: 17°C
Kırklareli: 18°C
Kocaeli: 23°C
ege’de sağanak yağış sabah etkili olacak
Manisa, Kütahya ve İzmir’in kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzey Ege’de denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Beklenen sıcaklıklar:
İzmir: 23°C
Manisa: 24°C
Afyonkarahisar: 19°C
Denizli: 26°C
akdeniz’de güneşli hava hakim
Akdeniz Bölgesi, haftaya parçalı ve az bulutlu bir havayla başlayacak. Antalya’nın batısında zamanla çok bulutlanma görülebilir. Bölgede yağış beklenmiyor.
Beklenen sıcaklıklar:
Adana: 22°C
Antalya: 20°C
Mersin: 20°C
Hatay: 22°C
iç anadolu’da don ve sis riski
İç Anadolu Bölgesi’nde hava genel olarak az bulutlu olacak. Ancak sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis görülebilir. Tarımsal üreticiler, zirai don riskine karşı önlem almalı.
Beklenen sıcaklıklar:
Ankara: 20°C
Konya: 23°C
Eskişehir: 22°C
Çankırı: 19°C
karadeniz’de sis ve don, doğu’da çığ tehlikesi
Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, iç kesimlerde sis, buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.
Beklenen sıcaklıklar:
Trabzon: 13°C
Artvin: 14°C
Samsun: 16°C
Amasya: 22°C
doğu anadolu’da gece don ve buzlanma uyarısı
Doğu Anadolu, hafta boyunca açık ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Ancak gece saatlerinde buzlanma ve don görülecek. Yüksek kesimlerde çığ riski sürecek.
Beklenen sıcaklıklar:
Erzurum: 3°C
Kars: 5°C
Van: 7°C
Malatya: 17°C
güneydoğu anadolu’da güneşli hava sürecek
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeni haftaya açık ve güneşli bir havayla başlıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.
Beklenen sıcaklıklar:
Diyarbakır: 19°C
Gaziantep: 21°C
Şanlıurfa: 20°C
Siirt: 17°C
denizlerde fırtına uyarısı
Kuzey Ege’de rüzgarın şiddeti 7 kuvvetine kadar çıkabilir ve dalga boyunun 3 metreye ulaşması bekleniyor. Karadeniz ve Marmara’da rüzgarın hızı 3 ila 5 kuvvetinde esecek, yağış anlarında görüş mesafesi azalabilir. Akdeniz ve Van Gölü’nde ise hava genel olarak açık ve sakin olacak.