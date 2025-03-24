Uzmanlar çöl tozu için uyardı: O bölgeleri etkisi altına alacak!

doğu anadolu’da gece don ve buzlanma uyarısı

Doğu Anadolu, hafta boyunca açık ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Ancak gece saatlerinde buzlanma ve don görülecek. Yüksek kesimlerde çığ riski sürecek.

Beklenen sıcaklıklar:

Erzurum: 3°C

Kars: 5°C

Van: 7°C

Malatya: 17°C

güneydoğu anadolu’da güneşli hava sürecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeni haftaya açık ve güneşli bir havayla başlıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.

Beklenen sıcaklıklar:

Diyarbakır: 19°C

Gaziantep: 21°C

Şanlıurfa: 20°C

Siirt: 17°C

denizlerde fırtına uyarısı

Kuzey Ege’de rüzgarın şiddeti 7 kuvvetine kadar çıkabilir ve dalga boyunun 3 metreye ulaşması bekleniyor. Karadeniz ve Marmara’da rüzgarın hızı 3 ila 5 kuvvetinde esecek, yağış anlarında görüş mesafesi azalabilir. Akdeniz ve Van Gölü’nde ise hava genel olarak açık ve sakin olacak.