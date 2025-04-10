Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi uyarısı: Aynı anda 500 noktada patlayabilir
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu’na sunum yapan akademisyenler, İstanbul’da yaşanabilecek 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremin, aynı anda 500 doğalgaz servis kutusunda yangına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Komisyona bilgi veren İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Ali Derdar Gültek ve Dr. Uğur Emre Temelli, beklenen büyük İstanbul depreminin yaratabileceği yangın tehlikesine dikkat çeken veriler sundu.
"500 kutuda aynı anda yangın çıkabilir"
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Dr. Gültek, doğal afetlerin birbirini tetiklediğini vurgulayarak, “İstanbul'da olası 7 ve üzeri bir depremin, 500 doğalgaz servis kutusunda eşzamanlı yangın çıkarma olasılığı bulunmaktadır” dedi.
"Yoğun bölgelerde önlem çalışmaları yürütülüyor"
Şişli, Maslak ve İkitelli gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde, İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli önlem çalışmaları sürdürüldüğünü belirten Gültek, bu bölgelerde 1999 depreminden sonra yapılaşmanın hızla arttığını hatırlattı.
"Sistemler var ama çoğu devre dışı"
Birçok binada yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kurulu olmasına rağmen çalışmadığını belirten Gültek, “Bina incelemelerinde yöneticiler sistemlerin varlığından habersizdi. ‘Bizde böyle bir sistem mi vardı?’ diye şaşkınlıkla soranlar oldu” ifadelerini kullandı.
"Tarihi yarımada yüksek risk altında"
Tarihi Yarımada’da yoğun ahşap yapıların bulunduğuna dikkat çeken Gültek, olası bir depremde bu bölgenin büyük yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle bir hasar tespit simülasyonu hazırlandığını aktardı.
"Fabrikalarda yangın güvenliği ihmal ediliyor"
Gültek, 10 yıl önce yapılan 60 büyük fabrika incelemesinde ciddi eksiklikler tespit ettiklerini söyledi. “Bu fabrikaların çoğunda en basit yangın duvarı bile yoktu. Ayrıca, yüzde 70’inde algılama sistemleri çalışmıyordu” diyerek sanayi bölgelerindeki güvenlik açıklarına dikkat çekti.
"Tarihi yapılarda çıkan yangınların telafisi yok"
Dr. Uğur Emre Temelli ise özellikle tarihi yapılarda yangınların geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Bu yapıların okul, müze gibi farklı amaçlarla da kullanılması yangın yükünü artırıyor.
"Ulusal yangın güvenliği sistemi kurulmalı"
Temelli, yangın yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “İşyeri ve konutlar ayrılmalı, ayrıca Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ile Ulusal Yangın Laboratuvarı mutlaka kurulmalı” dedi.