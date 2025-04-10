Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi uyarısı: Aynı anda 500 noktada patlayabilir

Birçok binada yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kurulu olmasına rağmen çalışmadığını belirten Gültek, “Bina incelemelerinde yöneticiler sistemlerin varlığından habersizdi. ‘Bizde böyle bir sistem mi vardı?’ diye şaşkınlıkla soranlar oldu” ifadelerini kullandı.