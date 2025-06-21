Uzmanlardan ülke geneline uyarı: Keneler yayılıyor!

Haber Global'e göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında büyük bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve açık alanlarda yoğun olarak görülen keneler, Türkiye'nin dört bir yanında ciddi bir halk sağlığı riski oluşturmaya başladı.