Uzmanlardan ülke geneline uyarı: Keneler yayılıyor!
Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında kene vakaları artış gösterdi. Uzmanlar, karınca ve doğadaki diğer canlıların bu istilaya karşı yetersiz kaldığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Haber Global'e göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında büyük bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve açık alanlarda yoğun olarak görülen keneler, Türkiye'nin dört bir yanında ciddi bir halk sağlığı riski oluşturmaya başladı.
Hava Forum’da paylaşılan bilgilere göre, doğada doğal yollarla kene popülasyonunu dengeleyen karınca sayısı bu mücadelede yetersiz kalıyor. "6 karınca sadece 1 keneyi tüketebiliyor" ifadesiyle yapılan uyarıda, karınca gibi canlıların kene istilasını kontrol altına almakta başarısız olduğu bildirildi.
Buna karşın, tavuk ve kekliklerin keneleri hızlı ve etkili şekilde yok ettiği, bu hayvanların doğaya salınmasının yararlı olabileceği görüşü dile getirildi.
UZMANLAR TEK TEK UYARDI: BUNLARA DİKKAT!
Kene vakalarının artmasıyla birlikte uzmanlar, özellikle kırsal alana çıkan vatandaşların bazı önlemleri mutlaka alması gerektiğini vurguladı:
Açık renkli kıyafet giyin: Kenelerin üzerinizde daha kolay fark edilmesini sağlar.
Kıyafetlerinizi dikkatli seçin: Pantolon paçalarını çorap içine sokun, uzun kollu giysiler tercih edin.
Kene kovucu kullanın: Cilde ve kıyafetlere uygulanabilen spreyler, kenelere karşı etkili bir koruma sağlar.
Eve dönünce vücut taraması yapın: Koltuk altı, kulak arkası, diz kapağı arkası, kasık bölgesi ve saç dipleri dahil tüm vücut dikkatle kontrol edilmeli.