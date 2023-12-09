Üzüm Üreticilerine Müjde! İhale İçin Tarih Verildi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi Ali Uçak, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm üreticilerine müjde niteliğinde bir haber verdi.

Uçak, daha önce durdurulan Afşar Barajı’ndan yapılacak kapalı devre sulama sistemi ihalesi 19 Aralık tarihinde yapılacağını duyurdu.

Uçak’ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Manisa ziyaretinde konuyu tekrar gündeme getirerek yeniden ihale için talepte bulunduğu ve Bakan Yumaklı'nın da konuyla ilgilendiği ve ihalenin 19 Aralık 2023 günü tekrar yapılacağı müjdesini verdiği ifade edildi.

Söz konusu ihale 11 bin 830 hektar sahanın sulaması için yapılacak.

İhale sonunda yapılacak kapalı devre sulama sistemiyle vahşi sulama son bulacak ve su israfı da önlenmiş olacak. Üreticiler damla sulama sistemi ile bağlarını sulayabilecekler. Sulama sistemi projesinde 350 bin 660 metre uzunluğunda, muhtelif çap ve basınçlarda borular döşenerek, su israfı olmadan üzüm bağlarına taşınabilecek. Mevcut baraj su alma yapısının dubalı su alma yapısına dönüştürülmesi ve Afşar Barajı dip savağının kapalı sistem sulamaya geçişi ile sulama suyu barajdan bağlara kapalı sistemle ulaşacak.

'Sürecin Takipçisi Olacağız'

MHP MYK üyesi Ali Uçak, "Afşar Barajı ile Alaşehir sulama yenileme projesi durdurulmuştu. Bugün sayın bakanımızla yapmış olduğumuz görüşme sonucu projenin tekrar hayata geçmesi için 19 Aralık 2023 günü ihaleye çıkacağı müjdesini aldık. 19 Aralık'tan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. Allah nasip ederse bu projenin en kısa sürede faaliyete geçip bölge halkının sulama konusunda en iyi hizmeti alabilmesi için gecemizi gündüzümüze katıp takipçisi olacağız. Bu projede emeği geçen devlet nezdindeki bakanlıklarımıza ve tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.