Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri
İstanbul'da 1 Haziran 2025 Pazar günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin mahalle bazındaki detaylarını resmi internet siteleri üzerinden duyurdu.
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Elektrik kesintileriyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ’ın www.bedas.com.tr adresinden Avrupa Yakası’na dair kesinti listesini görüntüleyebilir. Anadolu Yakası’ndaki planlı kesintiler ise AYEDAŞ’ın internet sitesinden sorgulanabiliyor.
Kesinti yaşayan vatandaşlar, ALO 186 hattı üzerinden de arıza ve bakım çalışmaları hakkında bilgi alabiliyor. Ayrıca isteyen kullanıcılar, cep telefonlarına SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ’a başvuru yapabiliyor.
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