Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri

İstanbul'da 1 Haziran 2025 Pazar günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin mahalle bazındaki detaylarını resmi internet siteleri üzerinden duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

Elektrik kesintileriyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ’ın www.bedas.com.tr adresinden Avrupa Yakası’na dair kesinti listesini görüntüleyebilir. Anadolu Yakası’ndaki planlı kesintiler ise AYEDAŞ’ın internet sitesinden sorgulanabiliyor.

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

Kesinti yaşayan vatandaşlar, ALO 186 hattı üzerinden de arıza ve bakım çalışmaları hakkında bilgi alabiliyor. Ayrıca isteyen kullanıcılar, cep telefonlarına SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ’a başvuru yapabiliyor.

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 10
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 11
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 12
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 13
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 14
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