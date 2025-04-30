Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri

İstanbul'da elektrik kesintilerinin sıkça merak edilen soruları arasında "Elektrikler gitti mi? Elektrikler ne zaman gelecek?" soruları yer alıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 1

BEDAŞ, uzun bir süredir planlı bakım ve arıza çalışmaları doğrultusunda elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri önceden açıklıyor. 

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 2

Bu kapsamda 1 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 186 hattı ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 3

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 4

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 5

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 6

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 7

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 8

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 9

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 10

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 11

1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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