Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri
İstanbul'da elektrik kesintilerinin sıkça merak edilen soruları arasında "Elektrikler gitti mi? Elektrikler ne zaman gelecek?" soruları yer alıyor.
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BEDAŞ, uzun bir süredir planlı bakım ve arıza çalışmaları doğrultusunda elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri önceden açıklıyor.
Bu kapsamda 1 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 186 hattı ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından detaylı bilgilere ulaşabiliyor.
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ