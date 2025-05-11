Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.
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Şirket, kesintilerden etkilenecek bölgeleri mahalle düzeyinde duyurdu. Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde vatandaşların hazırlıklı olması isteniyor.
İşte 12 Mayıs Pazartesi günü İstanbul genelinde elektrik verilemeyecek ilçe ve mahalleler...
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