Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 1

Şirket, kesintilerden etkilenecek bölgeleri mahalle düzeyinde duyurdu. Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde vatandaşların hazırlıklı olması isteniyor.

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 2

İşte 12 Mayıs Pazartesi günü İstanbul genelinde elektrik verilemeyecek ilçe ve mahalleler...

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 3
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 10
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 11
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 12
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 13
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 14
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 15
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 16
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 17
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 18
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 19
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 20
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 21
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 22
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 23
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 24
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 25
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 26
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 27
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 28
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 29
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 30
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 31
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 32
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 33
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 34
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 35
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 36
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 37
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 38
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 39
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 40
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 41
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 42
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 43
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 44
44 63
Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 45
45 63
Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 46
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 47
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 48
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 49
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 50
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 51
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 52
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 53
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 54
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 55
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 56
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 57
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 58
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 59
59 63
Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 60
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 61
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 62
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 12 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 63
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