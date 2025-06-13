Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 14 Haziran elektrik kesintileri
İstanbul’da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin yaşanacağı mahallelere kadar detaylı listeyi kamuoyuyla paylaştı.
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Elektrik kesintileri, İstanbul’un Avrupa yakasında BEDAŞ; Anadolu yakasında ise AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, kesintilerle ilgili güncel bilgilere ALO 186, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden ulaşabiliyor.
İnternet sitelerinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümlerinden yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisi durumunu ve elektriklerin ne zaman geri geleceğini öğrenmek mümkün.
14 Haziran’da yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylar şu şekilde:
Avrupa yakasındaki kesinti listesi: www.bedas.com.tr
Anadolu yakasındaki kesinti listesi: www.ayedas.com.tr
BEDAŞ ve AYEDAŞ, dileyen vatandaşlara planlı kesintiler hakkında SMS bilgilendirmesi de yapıyor.
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