Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 14 Haziran elektrik kesintileri

Elektrik kesintileri, İstanbul’un Avrupa yakasında BEDAŞ; Anadolu yakasında ise AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, kesintilerle ilgili güncel bilgilere ALO 186, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden ulaşabiliyor.