Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 1

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan sorumlu BEDAŞ ile Anadolu Yakası’ndan sorumlu AYEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına planlı kesinti programlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı.

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Elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 3

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel kesinti bilgilerine AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın internet sitelerinden veya ALO 186 çağrı hattı üzerinden ulaşılabiliyor. Her iki kurum da, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde geçici elektrik kesintileri uygulanacağını belirtiyor.

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Kesinti bilgileri nasıl öğrenilir?

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 5

AYEDAŞ: İstanbul Anadolu Yakası’nda yapılacak kesintilere dair bilgiler, www.ayedas.com.tr adresinde Kesintiler bölümünden sorgulanabiliyor.

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 6

BEDAŞ: Avrupa Yakası’nda yapılacak kesintilere ilişkin detaylar ise www.bedas.com.tr adresinden Planlı Kesintiler sekmesi aracılığıyla öğrenilebiliyor. Ayrıca BEDAŞ Mobil Uygulaması ve SMS bilgilendirme sistemine kayıt olunarak güncel duyurulara ulaşmak mümkün.

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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 13
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 14
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 15
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 16
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 17
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 18
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Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 19
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