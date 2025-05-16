Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 17 Mayıs elektrik kesintileri

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel kesinti bilgilerine AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın internet sitelerinden veya ALO 186 çağrı hattı üzerinden ulaşılabiliyor. Her iki kurum da, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde geçici elektrik kesintileri uygulanacağını belirtiyor.