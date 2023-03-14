Valilikler peş peşe duyurdu: Birçok ilde eğitime kar engeli
Meteoroloji günler öncesinden uyarılarda bulunmasının ardından kar yağışı kentleri altına almaya başladı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte birçok il valiliğinden yapılan açıklamalarla okullarda eğitime ara verildi. İşte yurt genelinde eğitime ara verilen kentler... ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı bazı kentlerde etkisini artırdı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Açıklamalar valilikler tarafından yapıldı.
Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...
ÇORUM
Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
S
SAMSUN
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.
Eğitime ara verilen okulların güncel listesine linkten ulaşabilirsiniz:
http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.