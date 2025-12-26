Yağışlı havada feci kaza: Takla atan otomobil direğe çarparak durabildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak aydınlatma direğine çarptığı olayda, araçta bulunan üç genç yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alanyurt istikametinden İnegöl merkezine doğru seyir halinde olan 18 yaşındaki Mustafa Can S. yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde tutunamadı.

REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolda savrularak takla attı. Hızını alamayan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine şiddetli bir şekilde çarparak yan durabildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mustafa Can S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki G.S. ve yine 17 yaşındaki İ.T.G. yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

