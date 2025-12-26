Yağışlı havada feci kaza: Takla atan otomobil direğe çarparak durabildi

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mustafa Can S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki G.S. ve yine 17 yaşındaki İ.T.G. yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.