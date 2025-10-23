Yağmur, kar, fırtına hepsi bir arada! O iller için 'sarı kod' verildi! 23 Ekim'de evden çıkmadan hava durumuna mutlaka bakın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 2025 Perşembe günü için son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun neredeyse tamamı yağışlı havanın etkisi altına girerken, 7 ili kapsayan Ege ve Marmara bölgeleri için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son tahminlere göre, 23 Ekim Perşembe günü yurdun genelinin çok bulutlu bir havanın etkisi altında olması bekleniyor.
YURDUN NEREDEYSE TAMAMI YAĞIŞ ALACAK
Son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinin tamamında yağış bekleniyor.
Bu bölgelere ek olarak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van çevrelerinin de sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Özellikle yurdun batı kesimlerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sağanak yağışların yanı sıra yurdun doğu kesimlerindeki yüksek rakımlı bölgeler için kar uyarısı da yapıldı. Tahminlere göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
MGM, 7 ili kapsayan Ege ve Marmara bölgeleri için özel olarak "Kuvvetli yağış uyarısı" yayınladı.
Vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Hava sıcaklıklarında ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece arasında bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte 23 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri…
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, özellikle Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kıyılarında (İzmir ve Balıkesir çevreleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ANTALYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bölgede, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
KONYA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
DÜZCE °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
SİNOP °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, kuzey ve batı kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.
ERZURUM °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
KARS °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
MALATYA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu.
GAZİANTEP °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu.
MARDİN °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu.