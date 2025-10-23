Yağmur, kar, fırtına hepsi bir arada! O iller için 'sarı kod' verildi! 23 Ekim'de evden çıkmadan hava durumuna mutlaka bakın!

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, özellikle Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.