Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor! 20 Aralık 2023 Günü Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarını duyurdu. İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları artmaya devam ediyor. Peki İSKİ'ye göre İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?
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İstanbul'da barajların güncel doluluk oranlarını İSKİ açıkladı. 20 Aralık 2023 günü hangi barajda ne kadar su kaldı?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları %50,28'e yükseldi. İşte diğer barajların doluluk oranları...
Alibey Barajı: % 61,68
Büyükçekmece Barajı: % 40,42
Darlık Barajı: % 61,24
Elmalı Barajı: % 88,71