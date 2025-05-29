Yarın birçok ilçede elektrikler olmayacak: 30 Mayıs elektrik kesintileri
BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerine dair ayrıntıları paylaştı.
Avrupa yakasında BEDAŞ, Anadolu yakasında ise AYEDAŞ tarafından yürütülen bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.
Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi sorulara yanıt ararken, ALO 186 hattı, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.
elektrik kesintileri mahalle mahalle duyuruldu
BEDAŞ, Avrupa Yakası’ndaki planlı kesintileri www.bedas.com.tr adresindeki “Planlı Kesintiler” bölümünden duyuruyor. Kesintiye ilişkin detaylara BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. SMS bilgilendirme hizmeti almak isteyenler, BEDAŞ’a başvuruda bulunabiliyor.
AYEDAŞ ise Anadolu Yakası’ndaki kesintileri internet sitesinde yayınlıyor. Planlı bakım çalışmaları kapsamında yapılan kesintilerle ilgili en güncel duyurular buradan takip edilebiliyor.
kesinti sorgulama ekranları
🔹 Avrupa Yakası için: www.bedas.com.tr
🔹 Anadolu Yakası için: www.ayedas.com.tr
🔹 ALO 186 Çağrı Merkezi
🔹 BEDAŞ 186 mobil uygulaması
Elektrik kesintilerinden haberdar olmak ve mağduriyet yaşamamak için resmi kaynakların düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.