Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri

22 Mart 2025 Cumartesi günü, İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte ilçe ilçe kesintilerin yaşanacağı iller....

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 1

1. Arnavutköy İlçesi

Boğazköy İstiklal Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.



9. Esenyurt İlçesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 1826., 1835., 1965., 1966., 2015. Sokaklarda 09:00 - 16:00 saatleri arasında dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 2

2. Eyüpsultan İlçesi

Pirincçi Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
Işıklar Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi: 16:00 - 18:00 saatleri arasında yatırım ve yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 3


4. Silivri İlçesi

Gümüşyaka Mahallesi: Adsıznefer, Akyemiş, Akçakoca, Aysever, Bolubeyi, Bilim, Divanı Hümayun, Edip, Ediz, Erdinç, Erkal, Evvel, Fatih, Fuzuli, Gökberk, Gümüşyaka Sahilyolu, Köybaşı, Lütfü Vardar, Numan, Oktar, Pir Sultan Abdal, Piri Mehmet, Sarayburnu, Tebriz, Tekcan, Tevfik Fikret, Torun, Tutum, Türkay, Türközü, Uzunselvi, Yiğitcan, Zağnospasa, Zemzem, Çanakkale, Çeşnici, Çiloğlu, Çiçekli, Özgüven, Şaheser, Şaşmaz, Şefik Sokaklarında 09:00 - 17:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bekirli Mahallesi: Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, Ünlü Çıkmazı, İncirli Sokaklarında 10:00 - 17:00 saatleri arasında iletken yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Fener Mahallesi: Gökün, Sanatsever, Uluşahin, Uğur Bıçaker, Yengi Sokaklarında 10:00 - 17:00 saatleri arasında iletken yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Kurfalı Mahallesi: Akyel, Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Büyükagaç Çıkmazı, Birgül, Cami, Değirmen Bayırı, Diylik Köprü Çıkmazı, Emir Külal, Ferda Çıkmazı, Fetva, Fındıkzade Çıkmazı, Kale, Kavis, Koruçeşme, Kumburgaz, Mürekkep, Rasathane, Safranbolu, Sancaktar, Serdar, Sıhhiye, Süleymaniye, Tarla Çıkmazı, Tepki, Uğur Bıçaker, Vatandaşlık, Üçgözlü, Şennur Sokaklarında 10:00 - 17:00 saatleri arasında iletken yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 4

5. Bahçelievler İlçesi

Bahçelievler Mahallesi: Ali Reşat Paşa, Hareket Ordusu, Karikatürist Ramis, Menekşe 1, Ressam Namık İsmail, Talatpaşa, İstanbul Şehitleri Sokaklarında 15:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 5

6. Esenler İlçesi

Turgut Reis Mahallesi: Adem Yavuz Sokak'ta 11:30 - 13:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Oruç Reis Mahallesi: 21:00 - 23:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
7. Arnavutköy İlçesi

Hadımköy Mahallesi: 00:00 - 03:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
8. Beylikdüzü İlçesi

Kavaklı Mahallesi: Çağdaş Sokak'ta 09:00 - 16:00 saatleri arasında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 6

3. Gaziosmanpaşa İlçesi

Karayolları Mahallesi: 628., 630., 634., 636., 642/1. ve Fatih Sokaklarında 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Kazım Karabekir Mahallesi: 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830. ve Hekimsuyu Sokaklarında 10:00 - 13:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 7

10. Bağcılar İlçesi

Göztepe Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
11. Başakşehir İlçesi

Ziya Gökalp Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 8


12. Beyoğlu İlçesi

Kocatepe Mahallesi: 12:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 9


12. Beyoğlu İlçesi

Kocatepe Mahallesi: 12:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 10

13. Büyükçekmece İlçesi

Mimaroba Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 11

14. Çatalca İlçesi

Ferhatpaşa Mahallesi: 11:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
15. Kağıthane İlçesi

Seyrantepe Mahallesi: 10:00 - 13:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
16. Küçükçekmece İlçesi

Atakent Mahallesi: 14:00 - 18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 12

17. Sultangazi İlçesi

Zübeyde Hanım Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 13

18. Şişli İlçesi

Mecidiyeköy Mahallesi: 13:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
19. Ümraniye İlçesi

Atatürk Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri - Resim: 14


20. Üsküdar İlçesi

Altunizade Mahallesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
21. Zeytinburnu İlçesi

Seyitnizam Mahallesi: 15:00 - 17:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

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elektrik elektrik kesintisi