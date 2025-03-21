Yarın bu ilçeler karanlığa bürünecek: 22 Mart elektrik kesintileri
22 Mart 2025 Cumartesi günü, İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte ilçe ilçe kesintilerin yaşanacağı iller....
1. Arnavutköy İlçesi
Boğazköy İstiklal Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
9. Esenyurt İlçesi
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 1826., 1835., 1965., 1966., 2015. Sokaklarda 09:00 - 16:00 saatleri arasında dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
2. Eyüpsultan İlçesi
Pirincçi Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
Işıklar Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi: 16:00 - 18:00 saatleri arasında yatırım ve yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
4. Silivri İlçesi
Gümüşyaka Mahallesi: Adsıznefer, Akyemiş, Akçakoca, Aysever, Bolubeyi, Bilim, Divanı Hümayun, Edip, Ediz, Erdinç, Erkal, Evvel, Fatih, Fuzuli, Gökberk, Gümüşyaka Sahilyolu, Köybaşı, Lütfü Vardar, Numan, Oktar, Pir Sultan Abdal, Piri Mehmet, Sarayburnu, Tebriz, Tekcan, Tevfik Fikret, Torun, Tutum, Türkay, Türközü, Uzunselvi, Yiğitcan, Zağnospasa, Zemzem, Çanakkale, Çeşnici, Çiloğlu, Çiçekli, Özgüven, Şaheser, Şaşmaz, Şefik Sokaklarında 09:00 - 17:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bekirli Mahallesi: Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, Ünlü Çıkmazı, İncirli Sokaklarında 10:00 - 17:00 saatleri arasında iletken yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Fener Mahallesi: Gökün, Sanatsever, Uluşahin, Uğur Bıçaker, Yengi Sokaklarında 10:00 - 17:00 saatleri arasında iletken yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Kurfalı Mahallesi: Akyel, Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Büyükagaç Çıkmazı, Birgül, Cami, Değirmen Bayırı, Diylik Köprü Çıkmazı, Emir Külal, Ferda Çıkmazı, Fetva, Fındıkzade Çıkmazı, Kale, Kavis, Koruçeşme, Kumburgaz, Mürekkep, Rasathane, Safranbolu, Sancaktar, Serdar, Sıhhiye, Süleymaniye, Tarla Çıkmazı, Tepki, Uğur Bıçaker, Vatandaşlık, Üçgözlü, Şennur Sokaklarında 10:00 - 17:00 saatleri arasında iletken yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
5. Bahçelievler İlçesi
Bahçelievler Mahallesi: Ali Reşat Paşa, Hareket Ordusu, Karikatürist Ramis, Menekşe 1, Ressam Namık İsmail, Talatpaşa, İstanbul Şehitleri Sokaklarında 15:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
6. Esenler İlçesi
Turgut Reis Mahallesi: Adem Yavuz Sokak'ta 11:30 - 13:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Oruç Reis Mahallesi: 21:00 - 23:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
7. Arnavutköy İlçesi
Hadımköy Mahallesi: 00:00 - 03:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
8. Beylikdüzü İlçesi
Kavaklı Mahallesi: Çağdaş Sokak'ta 09:00 - 16:00 saatleri arasında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
3. Gaziosmanpaşa İlçesi
Karayolları Mahallesi: 628., 630., 634., 636., 642/1. ve Fatih Sokaklarında 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Kazım Karabekir Mahallesi: 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830. ve Hekimsuyu Sokaklarında 10:00 - 13:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
10. Bağcılar İlçesi
Göztepe Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
11. Başakşehir İlçesi
Ziya Gökalp Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
12. Beyoğlu İlçesi
Kocatepe Mahallesi: 12:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
12. Beyoğlu İlçesi
Kocatepe Mahallesi: 12:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
13. Büyükçekmece İlçesi
Mimaroba Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
14. Çatalca İlçesi
Ferhatpaşa Mahallesi: 11:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
15. Kağıthane İlçesi
Seyrantepe Mahallesi: 10:00 - 13:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
16. Küçükçekmece İlçesi
Atakent Mahallesi: 14:00 - 18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
17. Sultangazi İlçesi
Zübeyde Hanım Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
18. Şişli İlçesi
Mecidiyeköy Mahallesi: 13:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.
19. Ümraniye İlçesi
Atatürk Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
20. Üsküdar İlçesi
Altunizade Mahallesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
21. Zeytinburnu İlçesi
Seyitnizam Mahallesi: 15:00 - 17:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.