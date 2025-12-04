Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı

İstanbul’da 5 Aralık Cuma günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı. Bazı bölgelerde kesintiler 10 saate kadar sürecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 1
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 2
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 3
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 4
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 5
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 6
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 7
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 8
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 9
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 10
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 11
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 12
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 13
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 14
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 15
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 16
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 17
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 18
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 19
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 20
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 21
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 22
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 23
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 24
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 25
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 26
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 27
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 28
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 29
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 30
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 31
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 32
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 33
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 34
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 35
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 36
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 37
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 38
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 39
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 40
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 41
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 42
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 43
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 44
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 45
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 46
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 47
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 48
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 49
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 50
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 51
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 52
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 53
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 55
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 56
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 57
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 58
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 59
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 60
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 61
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 62
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 63
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 64
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 65
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 66
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 67
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 68
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 69
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Etkilenecek bölgeler açıklandı - Resim: 70
