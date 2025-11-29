Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

BEDAŞ, 30 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul genelinde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

İstanbul’da 30 Kasım 2025 Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek

Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

İstanbul’da kesinti yönetimi iki farklı kurum tarafından yürütülüyor:

– Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti çalışmaları AYEDAŞ tarafından
– Avrupa Yakası’ndaki kesintiler ise BEDAŞ tarafından açıklanıyor.

Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

Kesintilerin ilçe ilçe ayrıntılı listesi burada!

Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
