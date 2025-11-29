Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
BEDAŞ, 30 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul genelinde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
İstanbul’da 30 Kasım 2025 Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek
İstanbul’da kesinti yönetimi iki farklı kurum tarafından yürütülüyor:
– Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti çalışmaları AYEDAŞ tarafından
– Avrupa Yakası’ndaki kesintiler ise BEDAŞ tarafından açıklanıyor.
Kesintilerin ilçe ilçe ayrıntılı listesi burada!
