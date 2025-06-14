Yarın elektrikler olmayacak: 15 Haziran elektrik kesintileri
İstanbul'da 15 Haziran 2025 Pazar günü planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleler tek tek duyuruldu.
Avrupa Yakası'nda yaşanacak kesintiler BEDAŞ tarafından yürütülürken, Anadolu Yakası'ndaki kesintilerden AYEDAŞ sorumlu. Kesinti yaşanacak bölgelerle ilgili detaylı bilgiye kurumların internet sitelerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlar ayrıca ALO 186 çağrı merkezi üzerinden de bilgi alabiliyor.
Elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik kesintisinin süresi, çalışmanın niteliğine göre değişiklik gösteriyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın duyurularına göre, kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar sürebiliyor. Güncel kesinti bilgileri, ilgili şirketlerin resmi internet sitelerindeki Planlı Kesintiler bölümlerinden takip edilebiliyor.
Elektrik kesintisinin yaşandığı yerler, kesinti saati ve tahmini süre bilgileri, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın mobil uygulamaları üzerinden de sorgulanabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, SMS bilgilendirme sistemine kayıt olarak yaşadıkları bölgede kesinti olması durumunda önceden bilgilendirilebiliyor.