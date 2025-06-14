Yarın elektrikler olmayacak: 15 Haziran elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin süresi, çalışmanın niteliğine göre değişiklik gösteriyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın duyurularına göre, kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar sürebiliyor. Güncel kesinti bilgileri, ilgili şirketlerin resmi internet sitelerindeki Planlı Kesintiler bölümlerinden takip edilebiliyor.