Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri

8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

🗺️ İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Programı

1 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

Arnavutköy
Hacımışlı Mahallesi: Bennur, Gülpınar, Gülistan, Hacımışlı-Haraççı, Osmanlı, Şimşek sokakları ve Haraççı Mahallesi Kandıra Sokak'ta 15:00-19:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bolluca Mahallesi: Baki, Battalgazi, Rezzan, Yeşilbahçe sokakları ile Hicret Mahallesi Abdullah Gül, Feyza, Serhat sokakları ve Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül, Aysima, Koca Yusuf sokaklarında 11:00-15:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Atatürk Mahallesi: Akkor, Ertaş, Haydar, Hukuk, Mahir, Pala, Selahattin Eyyubi, Yaz sokakları ve çevresinde 02:00-03:00 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 3

Avcılar
Merkez Mahallesi: Bekçi, Namık Kemal, Özarı sokaklarında 15:00-19:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Denizköşkler Mahallesi: Ahmet Kaya, Akkoyun, Asma, Denizköşkler, Derya, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Fikret, Filiz, Koru Çıkmazı, Levent, Mehtap, Panter, Salkım, Yakamoz, Yosun, Zümrüt, İstek sokaklarında 17:30-18:30 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Üniversite Mahallesi: Firuzköy Bulvarı'nda 18:45-19:45 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.


Yeşilkent Mahallesi: G-513, G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-190/2, G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 4

Bağcılar
15 Temmuz Mahallesi: 1491, 1493, 1494, 1496, Cami Yolu, Koçman sokaklarında 16:00-18:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağlar Mahallesi: 8, Koçman sokaklarında 15:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 

4 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 5

Bahçelievler
Fevzi Çakmak Mahallesi: Taşkın sokakta 13:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çobançeşme Mahallesi: Bahadır, Bağdat, Elmalı, Fatih, Genç Osman 1, Kandilli, Manavgat, Mimarsinan 1, Çelik sokaklarında 13:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Çobançeşme Mahallesi: Bahadır, Bağdat, Elmalı, Ergenekon, Fatih, Halitpaşa, Kınalı, Mithatpaşa, Orman, Piri Reis, Serik, Sokullu 1, Toptaşı, Yaprak 1, Zembilci sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 6

Bakırköy
Şenlikköy Mahallesi: Ay, Ayar, Bakış, Billur, Düzgün, Ekşi Nar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu, Özgen sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Yeşilköy Mahallesi: Fener sokakta 16:00-19:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Yeşilyurt Mahallesi: Başak, Ekin, Eski PTT, Fener, Orkide, Sipahioğlu, Yeşilyurt İstasyon sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Zuhuratbaba Mahallesi: Resneli, Türk İş, Zümrüt Bahçe, Çamlık Çeşme, Ünaldi sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

6 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 7

Kadıköy
Acıbadem Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Kozyatağı Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

7 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 8

Üsküdar
Altunizade Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Çengelköy Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 15:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 9

Maltepe
Bağlarbaşı Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Fındıklı Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 10

Kartal
Cevizli Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Yakacık Yeni Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 11

Pendik
Kaynarca Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Velibaba Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 12

Tuzla
Aydınlı Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Postane Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 15:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 13

Sancaktepe
Abdurrahmangazi Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Emek Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 14

Ataşehir
Barbaros Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İnönü Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 15

Çekmeköy
Alemdağ Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Hamidiye Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 15:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 16
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 16

Ümraniye
Atakent Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Yukarı Dudullu Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 16
elektrik kesintisi istanbul elektrik kesintisi