Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri

Arnavutköy

Hacımışlı Mahallesi: Bennur, Gülpınar, Gülistan, Hacımışlı-Haraççı, Osmanlı, Şimşek sokakları ve Haraççı Mahallesi Kandıra Sokak'ta 15:00-19:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bolluca Mahallesi: Baki, Battalgazi, Rezzan, Yeşilbahçe sokakları ile Hicret Mahallesi Abdullah Gül, Feyza, Serhat sokakları ve Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül, Aysima, Koca Yusuf sokaklarında 11:00-15:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Atatürk Mahallesi: Akkor, Ertaş, Haydar, Hukuk, Mahir, Pala, Selahattin Eyyubi, Yaz sokakları ve çevresinde 02:00-03:00 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanacaktır.