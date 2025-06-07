Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: 8 Haziran elektrik kesintileri
8 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.
🗺️ İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Programı
Arnavutköy
Hacımışlı Mahallesi: Bennur, Gülpınar, Gülistan, Hacımışlı-Haraççı, Osmanlı, Şimşek sokakları ve Haraççı Mahallesi Kandıra Sokak'ta 15:00-19:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bolluca Mahallesi: Baki, Battalgazi, Rezzan, Yeşilbahçe sokakları ile Hicret Mahallesi Abdullah Gül, Feyza, Serhat sokakları ve Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül, Aysima, Koca Yusuf sokaklarında 11:00-15:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Atatürk Mahallesi: Akkor, Ertaş, Haydar, Hukuk, Mahir, Pala, Selahattin Eyyubi, Yaz sokakları ve çevresinde 02:00-03:00 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Avcılar
Merkez Mahallesi: Bekçi, Namık Kemal, Özarı sokaklarında 15:00-19:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Denizköşkler Mahallesi: Ahmet Kaya, Akkoyun, Asma, Denizköşkler, Derya, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Fikret, Filiz, Koru Çıkmazı, Levent, Mehtap, Panter, Salkım, Yakamoz, Yosun, Zümrüt, İstek sokaklarında 17:30-18:30 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Üniversite Mahallesi: Firuzköy Bulvarı'nda 18:45-19:45 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Yeşilkent Mahallesi: G-513, G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-190/2, G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Bağcılar
15 Temmuz Mahallesi: 1491, 1493, 1494, 1496, Cami Yolu, Koçman sokaklarında 16:00-18:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağlar Mahallesi: 8, Koçman sokaklarında 15:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bahçelievler
Fevzi Çakmak Mahallesi: Taşkın sokakta 13:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çobançeşme Mahallesi: Bahadır, Bağdat, Elmalı, Fatih, Genç Osman 1, Kandilli, Manavgat, Mimarsinan 1, Çelik sokaklarında 13:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Çobançeşme Mahallesi: Bahadır, Bağdat, Elmalı, Ergenekon, Fatih, Halitpaşa, Kınalı, Mithatpaşa, Orman, Piri Reis, Serik, Sokullu 1, Toptaşı, Yaprak 1, Zembilci sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bakırköy
Şenlikköy Mahallesi: Ay, Ayar, Bakış, Billur, Düzgün, Ekşi Nar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu, Özgen sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Yeşilköy Mahallesi: Fener sokakta 16:00-19:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Yeşilyurt Mahallesi: Başak, Ekin, Eski PTT, Fener, Orkide, Sipahioğlu, Yeşilyurt İstasyon sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Zuhuratbaba Mahallesi: Resneli, Türk İş, Zümrüt Bahçe, Çamlık Çeşme, Ünaldi sokaklarında 16:00-19:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Kadıköy
Acıbadem Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Kozyatağı Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Üsküdar
Altunizade Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Çengelköy Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 15:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Maltepe
Bağlarbaşı Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Fındıklı Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kartal
Cevizli Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Yakacık Yeni Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Pendik
Kaynarca Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Velibaba Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Tuzla
Aydınlı Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Postane Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 15:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Sancaktepe
Abdurrahmangazi Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Emek Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ataşehir
Barbaros Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 08:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İnönü Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Çekmeköy
Alemdağ Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Hamidiye Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 15:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ümraniye
Atakent Mahallesi: Bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Yukarı Dudullu Mahallesi: Yatırım çalışmaları kapsamında 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.