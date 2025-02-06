Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil!

7 Şubat 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde kar yağışı nedeniyle bazı illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi. 7 Şubat 2025 Cuma günü hangi illerde okul tatil olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 1

İşte tatil edilen iller ve ilçeler:

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 2

TRABZON

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 3

SAKARYA

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 4

BAYBURT

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 5

YOZGAT

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 6

ELAZIĞ

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 7

KONYA

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 8

TUNCELİ

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 9

ERZİNCAN

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 10

AKSARAY

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 11

ZONGULDAK

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 12

GİRESUN

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 13

ADANA

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 14

BOLU

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 15

YALOVA

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 16

SİNOP

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 17

DÜZCE

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 18

NİĞDE

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 19

NEVŞEHİR

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 20

ORDU

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 21

GÜMÜŞHANE

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 22

Bu illerin bazıları il genelinde, bazıları ise ilçe bazında eğitim ve öğretime ara vermiştir.

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Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! - Resim: 23

Öğrencilerin ve velilerin, resmi açıklamaları takip etmeleri ve güncel bilgilere göre hareket etmeleri önemlidir.

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kar yağışı kar tatili