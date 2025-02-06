Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil!
7 Şubat 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde kar yağışı nedeniyle bazı illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi. 7 Şubat 2025 Cuma günü hangi illerde okul tatil olacak? İşte tüm ayrıntılar...
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İşte tatil edilen iller ve ilçeler:
TRABZON
SAKARYA
BAYBURT
YOZGAT
ELAZIĞ
KONYA
TUNCELİ
ERZİNCAN
AKSARAY
ZONGULDAK
GİRESUN
ADANA
BOLU
YALOVA
SİNOP
DÜZCE
NİĞDE
NEVŞEHİR
ORDU
GÜMÜŞHANE
Bu illerin bazıları il genelinde, bazıları ise ilçe bazında eğitim ve öğretime ara vermiştir.
Öğrencilerin ve velilerin, resmi açıklamaları takip etmeleri ve güncel bilgilere göre hareket etmeleri önemlidir.